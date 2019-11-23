Halep'in kuzeyinde Marnaz'da bulunan terör örgütü YPG/PKK Azez'e topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivilin yaralandığı belirtildi. Saldırı nedeniyle maddi zararın meydana geldiği öğrenildi.
YPG/PKK'dan Azez'e topçu saldırısı: 3 sivil yaralandı
23.11.2019 - 16:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e düzenlediği topçu saldırısında 3 sivil yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : YPG/PKK,Azez,saldırı,
664517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/664517.aspx
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