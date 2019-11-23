Irak’ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkenin güneyinde bulunan Basra kentinde valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı. Yaralananların arasında protestocuların da olduğu belirtildi.
Öte yandan, Bağdat’ta da devam eden çatışmalarda güvenlik güçlerinden biri atılan molotof ile yaralandı. Bağdat’taki Ticaret Odası yakınındaki dükkanlardan biri de ateşe verildi.
Basra’da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı
23.11.2019 - 18:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı.
Irak’ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkenin güneyinde bulunan Basra kentinde valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı. Yaralananların arasında protestocuların da olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Irak,
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