Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biyografik filmin yapımcılığını, Freddie Mercury’nin hayatını anlatan Oscar’lı film Bohemian Rhapsody’nin yapımcısı üstleniyor. Graham King’in çekeceği filmin senaryosunu üç Oscar adaylığı bulunan John Logan yazacak. Çekimlerin ne zaman başlayacağı ve Jackson’ı kimin canlandıracağı açıklanmadı. Filmin, Jackson’ın hayatını her boyutuyla ele alacağı, bunun, hakkında çocuk istismarı iddiaları bulunan yıldız için bir ‘aklama’ filmi olmadığı belirtildi.



HâLâ ailesini zengin ediyor

Forbes dergisinin dünyanın en çok kazanan ‘ölü isimleri’ni açıkladığı listede Jackson 2013’ten bu yana 7’nci kez zirvede. Bir yılda vârislerine 60 milyon dolar kazandırdı.