Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reşit olmayan bir kızla cinsel birliktelik yaşadığı iddiaları ve çocuk istismarı suçundan hapis yatarken cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı sebebiyle gündemden düşmeyen Prens Andrew, kraliyet görevlerinden resmen uzaklaştırıldı. 59 yaşındaki York Dükü’nün annesi Kraliçe Elizabeth tarafından resmî görevlerinin sonlandırılmasının ardından Buckingham Sarayı’ndaki ofisi de kapatıldı. Epstein küçük kız çocuklarını cinsel birlikteliğe zorlayarak fuhuş şebekesi yönetmekle suçlanıyordu. Bir tanığın bu suçlara Prens Andrew’in de dahil olduğunu iddia etmesi üzerine BBC’ye çıkarak hakkındaki iddiaları yalanlayan Prens, çelişkili ifadeleri sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Andrew, 17 yaşındayken cinsel birlikteliğe zorlandığını öne süren Virginia Giuffre’nin iddialarını yalanlamış ve olayın yaşandığı 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile pizza yemeye gittiğini söylemişti. Emily Maitlis’in sorularını cevaplayan Prens Andrew, “Kesinlikle böyle bir şey olmadı” demişti. Yaşanan olaylar sonrası Prens’in yönettiği sivil toplum projelerine sponsor olan firmalar, desteklerini çektiklerini açıklamıştı.