Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Pangua'nın 74 kilometre batısı olan depremin, yerin 49,6 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.