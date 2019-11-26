Soyguncuların, müzedeki elektrik devresini keserek yan taraftaki bir pencereden içeri girdiğini aktaran polis yetkilileri “Üç binden fazla tarihî eser vardı. İlk belirlemelere göre yalnızca mücevherleri çalmışlar, vazo ve resim gibi büyük nesnelere dokunmamışlar. Çalınan eşyaların değeri milyonlarca avro” açıklamasında bulundu. Öte andan elektrik kesilmesine rağmen farklı bir hattan enerji alan güvenlik kamerasının soyguncuların görüntülerini kaydettiği belirtildi.
Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonu müzeden çalındı
26.11.2019 - 05:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 05:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın doğusunda yer alan Dresden şehrinde Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu.
Etiketler : müze,müze soygunu,
664994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/664994.aspx
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