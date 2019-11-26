Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soyguncuların, müzedeki elektrik devresini keserek yan taraftaki bir pencereden içeri girdiğini aktaran polis yetkilileri “Üç binden fazla tarihî eser vardı. İlk belirlemelere göre yalnızca mücevherleri çalmışlar, vazo ve resim gibi büyük nesnelere dokunmamışlar. Çalınan eşyaların değeri milyonlarca avro” açıklamasında bulundu. Öte andan elektrik kesilmesine rağmen farklı bir hattan enerji alan güvenlik kamerasının soyguncuların görüntülerini kaydettiği belirtildi.