Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ve savcılık bugün yaptığı ortak açıklamada, Grünes Gewölbe koleksiyonundaki mücevher hırsızlarının yakalanması için 40 kişilik uzman bir ekip kurulduğunu açıkladı. Açıklamada çalınan eserlerin maddi değerinin yanı sıra tarihi ve manevi değeri olduğundan tam olarak değeri hakkında net bir rakam söylemenin mümkün olmadığı belirtildi. Hırsızları ihbar edenlere yarım milyon ödül verileceği kaydedildi.