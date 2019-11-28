Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması çağrısına yönelik karar tasarısı 91 "hayır" oyuna karşı, 500 "evet" oyuyla onaylandı.

Kararda, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Slovakya ve İngiltere'nin sözleşmeyi imzaladığı ancak onaylamadığı belirtilerek bazı ülkelerde sözleşme hakkında yanlış bilgi yayarak yürütülen kampanyalar kınandı.

Söz konusu ülkelere acilen İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama çağrısı yapılan kararda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna da kadına karşı şiddetle mücadeleyi öncelik konusu yapması tavsiye edildi.

AB, 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ni 2017'de imzalamıştı. Son veriler, AB genelinde 3 kadından birinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.