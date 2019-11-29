Suudi Arabistan’ın Yemen sınırında bulunan Asir bölgesinde Husiler, Suudi Arabistan’a ait bir askeri helikopteri düşürdüklerini duyurdu. Helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğü kaydedildi. Husilerin Sözcüsü Yahya Sari, “AH-64 Apache tipi helikopter, Yemen sınırına yakın düşmanlık faaliyetleri yürütürken Husiler bir füze ile helikopteri düşürdü” dedi.
Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Husiler: 'Suudi Arabistan'a ait askeri helikopteri düşürdük'
29.11.2019 - 13:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Husiler, Suudi Arabistan’a ait AH-64 askeri helikopterini düşürdüklerini, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan’ın Yemen sınırında bulunan Asir bölgesinde Husiler, Suudi Arabistan’a ait bir askeri helikopteri düşürdüklerini duyurdu. Helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğü kaydedildi. Husilerin Sözcüsü Yahya Sari, “AH-64 Apache tipi helikopter, Yemen sınırına yakın düşmanlık faaliyetleri yürütürken Husiler bir füze ile helikopteri düşürdü” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Husiler,Suudi Arabistan,askeri helikopter,
665639 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/665639.aspx
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