Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’ın Yemen sınırında bulunan Asir bölgesinde Husiler, Suudi Arabistan’a ait bir askeri helikopteri düşürdüklerini duyurdu. Helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğü kaydedildi. Husilerin Sözcüsü Yahya Sari, “AH-64 Apache tipi helikopter, Yemen sınırına yakın düşmanlık faaliyetleri yürütürken Husiler bir füze ile helikopteri düşürdü” dedi.

Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.