Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra Köprüsü’nde yerel saatle 14.00’te bir saldırgan elindeki bıçakla 5 kişiyi yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı silahla ateş ederek öldürdü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’si öldü. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu yaptığı açıklamada, olayın terör bağlantılı olduğunu bildirdi. Basu, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını kaydetti.



Londra Köprüsü’nde 3 Haziran 2017’de yaşanan bıçaklı terör saldırısında da 3’ü saldırgan 11 kişi ölmüştü. İngiltere’nin ardından bir bıçaklı saldırı haberi de Hollanda’dan geldi. Lahey kentindeki Büyük Pazar Sokağı’nda bir saldırgan 3 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı. Polis, 45-50 yaşlarındaki saldırganın peşine düştü. Kentte güvenlik alarmı verildi.