MAHMUT ÖZAY

Filistin’deki sağlık hizmetleri, İsrail işgali ve ambargosu sebebiyle kritik duruma geldi. Ülkede, sağlık merkezlerinde ilaç stoklarının tükenmesi sebebi ile binlerce kronik hasta şu an risk altında bulunuyor. İsrail’in, Filistin’e günde sadece dört saat kadar elektrik vermesi hastanelerin çalışmasını, acil durumda olan hastalara müdahale edilmesini ve mevcut hastaların tedavi görmesini engelliyor. Medics World Wide Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği, kamuoyunu harekete geçirmek için İstanbul’da “Filistin’in Nabzı Durdurulamayacak Konferansı” gerçekleştirdi. İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere 20 ülkeden birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

WHO ACİL EL ATMALI

Medics World Wide Başkan Yardımcısı Dr. Recep Bayraktarlı “Problemi olan insanlar ile sıkıntıya katkı yapabilecek kişileri bir araya getirdik. Onlar anlattılar biz çözüm üreteceğiz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) burada yaşanan dramı gündeminin birinci sırasına almalı. Buradaki problemin başında ilaç yokluğu geliyor. Bir dolarlık dahi bir ilaç bulunamadığı takdirde hastanın sıkıntısı her geçen gün ilerliyor. Cuma yürüyüşlerinde binlercesi yaralanıyor. Filistinlilere acil müdahale edilmesi gerekiyor. Düşen bu insanların tekrardan elinden tutup ayağa kaldırmalıyız. Bu buluşma ile Filistin’deki hastanelerin medikal malzeme ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz. Bir destek gecesi de yapacağız. Toplanacak paraları Filistin’den gelen yetkililere iletileceğiz. Bu sıkıntılı sürecin önüne geçmeyi amaçlıyoruz” dedi.

HASTANE ÇALIŞTIRILMIYOR

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “Şeref ve haysiyete inan herkesin ilgilenmesi gerekir. Filistin meselesinin sebebi işgaldir. Bugün işgalden kaynaklanan bir hastalığın semptomlarını görmekteyiz. Problemlerle yüzleşip hep birlikte sıkıntıları kaldıracak adımları atmalıyız. Bölgede yaptığımız hastanenin çalışması bile engelleniyor. Filistinliler hastanenin çalışması için birlik olmalı” dedi.

TEŞHİSİ DOĞRU KOYMALIYIZ

Sağlıkta teşhisin önemine vurgu yapan TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan şunları söyledi: Öncelikle bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Filistin sorunu diye bir şey olamaz. Sorun, İsrail sorunudur. İsrail yıllardır bölgede bir çıbanbaşı gibi her türlü kaosa, şiddete ve katliamlara yataklık yapıyor. Türkiye olarak, Filistin halkıyla geçmişte olduğu gibi, bugün de tarihi ve kültürel bağlarımızın yanında insani sorumluluk duygusu içinde Meclisimizle, Hükûmetimizle, sivil toplum örgütümüzle, topyekûn dayanışma içindeyiz. İnsanlık vicdanı, savaşın ortasında kalan çocukların sağlık meselesine kayıtsız kalmamalıdır.

Gazze’nin acı rakamları:

¥ İlaç açığı yüzde 50’nin üstünde.

¥ Tek kullanımlık tıbbi malzeme açığı: Yüzde 27,3

¥ Kanser hastası sayısı: 8.515

¥ 12 yaşındaki çocuklarda kansızlık oranı: Yüzde 74,5

¥ Hastanelerdeki jeneratörlerin aylık yakıt ihtiyacı: 450 bin litre

¥ Bozuk tıbbi cihaz sayısı: 350

¥ Ertelenmiş ameliyat sayısı: 8.000

¥ Dışarıya sevk edilen tıbbi vaka: 30.867

¥ Her 100.000 kişiden 172 kişi, kalp hastalıkları sebebiyle vefat ediyor.