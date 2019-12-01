Tunus'un kuzeyindeki Ain Snoussi bölgesinde 43 kişiyi taşıyan bir turist otobüsünün devrildiği ve yol kenarından vadiye uçtuğu öğrenildi. Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı
01.12.2019 - 16:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunus'un kuzeyinde bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunus,otobüs,
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