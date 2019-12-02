Çin’in güneyinde yer alan Guangzhou şehrinde devam eden metro inşaat alanında yol aniden çöktü. Dün yaşanan olayda çöken yola bir temizlik aracı ve bir elektrikli mobilet düştü. Yetkililer 3 kişinin kaybolduğunu belirtirken, henüz kimseye ulaşılamadığı ifade edildi.
Çin’de metro inşaatında yol çöktü: 3 kişi kayıp
02.12.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Guangzhou şehrinde devam eden metro inşaatı sırasında yolun çökmesi sonucu 3 kişi kayboldu.
Etiketler : Çin,
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