Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in güneyinde yer alan Guangzhou şehrinde devam eden metro inşaat alanında yol aniden çöktü. Dün yaşanan olayda çöken yola bir temizlik aracı ve bir elektrikli mobilet düştü. Yetkililer 3 kişinin kaybolduğunu belirtirken, henüz kimseye ulaşılamadığı ifade edildi.