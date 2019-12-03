Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Polis, patlama sonucu ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 45'e yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken patlamanın büyük maddi hasara yol açtığı aktarıldı.

Sudan'ın başkenti Hartum’un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 42 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar Bahri hastanesi kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.