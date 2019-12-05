Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD ve Sudan'ın 23 yıldır ilk kez karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi adına tarihi bir adım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Pompeo, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un Washington ziyaretini memnuniyetle karşılaştıklarını kaydetti. Hamduk'un 21 Ağustos'ta göreve geldiği hatırlatılan açıklamada, Hamduk'un bugüne kadarki attığı adımlardan duyulan memnuniyetin altı çizildi.

Sudan Başbakanı Hamduk: İlişkileri normalleştirme konusunda istekliyiz

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslar kapsamında ABD'de bulunan Başbakan Abdullah Hamduk, Washington'da ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bir araya geldi.

Görüşmede Hamduk, ülkesindeki son gelişmeler ve ekonomi başta olmak üzere hükümetin karşılaştığı zorluklar hakkında Mnuchin'e bilgi verdi. Hamduk, "ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda gerçekten istekliyiz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasının gerektiğine vurgu yapan Hamduk, ABD Hazine Bakanlığından konuyla ilgili devreye girmesini beklediklerini aktardı.

Hamduk, ABD'li şirket ve bankaları, Sudan'a yatırım yapmaya ve kaynaklarını her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda kullanmaya çağırdı.

Washington'ın Sudan'daki geçici hükümete desteğini yineleyen ABD Hazine Bakanı Mnuchin de Sudan'ın terör listesinden çıkarılması için ABD hükümetiyle istişarelerde bulunacağını kaydetti.



Trump yönetimi Sudan'a yaptırımları kaldırmıştı

ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, Güney Sudan'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.