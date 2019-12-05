Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu.

Uçağın düştüğü bölge ve tipi hakkında bilgi vermeyen Rifai, savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında düştüğünü, kazada can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

- Rus medyası: MiG 29 düştü

Öte yandan Rus medyasında, Mısır’da düşen uçağın Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı olduğu yönünde haberler yer aldı.

Rus medyası ayrıca iki ülke arasında 2015 yılında imzalanan ve 46 savaş uçağı alımını öngören anlaşma kapsamında, nisan ayında Rusya’nın Mısır’a MiG-29 M2 savaş uçağı teslim ettiğini yazmıştı.

Kasım 2018’de de Mısır’da eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 düşmüştü.