Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft bugün yaptığı açıklamada, Irak’taki protestocular hakkında uygulanan şiddet olaylarını kınayarak, protestoculara yapılan ihlallere göz yummayacaklarını söyledi. Irak’taki gelişmeleri değerlendirmek için olağanüstü oturum yapılacağını kaydeden Kelly, İran’ı, Irak’ın yeni hükümet oluşturma sürecine müdahale etmekle suçlayarak, reformların Irak anayasasına geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft açıklamasında ayrıca yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle aralarında İran yanlısı Şii Haşdi Şabi milisi komutanlar olmak üzere 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Yaptırımlar, Asaib Ehli'l Hak Örgütü lideri Kays el-Hazali, kardeşi Leys el-Hazali ve Haşdi Şabi Emniyet Müdürü Ebu Zeynep lakabıyla tanılan Hüseyin Falih’i kapsadığı belirtildi.