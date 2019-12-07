Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan, Türkiye ile doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya’nın Atina Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Yunan hükûmetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı. Kararın, Yunanistan’ın Trablus hükûmetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya’nın Yunanistan’ın koyduğu kurallara riayet etmemesi sebebiyle atıldığını söyledi. Dendias, sınır dışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğini belirtti.



ADAM GİBİ İSTESİNLER!

Yunanistan’ın kararına Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’ndan tepki geldi. İtalya’da “MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu”na katılmadan önce Türk basın mensuplarına açıklama yapan Çavuşoğlu “Libya bağımsız egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan’ın gerçek yüzünü göstermiştir. Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Yunanistan’ın büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya’ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik” dedi.



Ankara, doğu Akdeniz’deki zengin yer altı kaynaklarından Türkiye’yi dışarıda tutmaya çalışan Yunanistan ve Rum kesiminin çabalarını boşa çıkardı.



LİBYA:

Diplomatik eşkıyalık

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Yunanistan’ın sınır dışı kararına sert tepki gösterdi. Mişri, “Yunanistan’ın, büyükelçimizi sınır dışı etme kararı diplomatik eşkıyalıktır” ifadesini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale de Atina yönetiminin bu kararına tepki göstererek, “Yunanistan’ın Atina büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez. Libya’da Yunanistan’ın hiçbir diplomatik temsilciliği bulunmuyor. Eğer olsaydı biz de misilleme olarak onların büyükelçisini sınır dışı ederdik” diye konuştu.