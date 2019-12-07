Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Polonya’da kurulan Auschwitz-Birkenau’yu 14 yıllık iktidarında ilk defa ziyaret eden Merkel’e Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de eşlik etti. Merkel’in ayrıca Auschwitz-Birkenau Vakfına 60 milyon avro bağışta bulunacağı ifade edildi. Auschwitz-Birkenau toplama kampında 1 milyon 100 bin kişi katledilmişti. Mehmet Koca BERLİN İHA