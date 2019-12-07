2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Polonya’da kurulan Auschwitz-Birkenau’yu 14 yıllık iktidarında ilk defa ziyaret eden Merkel’e Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de eşlik etti. Merkel’in ayrıca Auschwitz-Birkenau Vakfına 60 milyon avro bağışta bulunacağı ifade edildi. Auschwitz-Birkenau toplama kampında 1 milyon 100 bin kişi katledilmişti. Mehmet Koca BERLİN İHA
Merkel'den Nazi kampına ziyaret
07.12.2019 - 05:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 - 05:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Polonya’daki Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Etiketler : merkel,nazi,
667184 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/667184.aspx
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