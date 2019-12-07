Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Bankası'na "Çin'e borç para vermeyi durdurun" çağrısı karşılıksız kaldı. Dünya Bankası, ABD’nin itirazlarına rağmen Çin’e borç vermeyi onayladı. Trump ise bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Dünya Bankası, Çin’e Haziran 2025’e kadar yıllık 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında düşük faizli kredilerde anlaşma sağladı. Donald Trump, bu karara sert tepki gösterdi. Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Dünya Bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. Dur” ifadelerini kullandı.