Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da Macron'a karşı başlatılan grev hayatı felç etti! Grevlerin üçüncü gününde Macron hükümetinin yeni emeklilik reformu planlarını protesto etmek için 800 bin kişi bir araya geldi. Hayatı zorlaştıran grevler nedeniyle oplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor. Başkent Paris ve çevre kentlerde yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

AVRUPA BİRLİĞİ SESSİZ

Gösterilerde en dikkat çeken ise polisin orantısız güç kullanımı oluyor. Avrupa Birliği, üyesi Fransa’ya bu konuda hiçbir uyarıda veya açıklamada bulunmuyor. Öte yandan sendikalar, pazartesi sona ermesi beklenen grevlerin salı gününe uzatıldığını duyurdu. Uluslararası Af Örgütü de polisin kamu düzenini tehdit etmeyen protestoculara sıklıkla plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandığını açıkladı.

EMEKLİLİK YAŞINI 62'DEN 64'E ÇIKARMAYI ÖNGÖRÜYOR

Greve neden olan Macron’un emeklilik planı, 40’tan fazla emeklilik planı olan ülkede herkesi bir emeklilik sistemi çatısı altına almayı hedefliyor. Plan, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor.