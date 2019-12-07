Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesine hava saldırı düzenlendi. Yoldan geçen bir aracın hedef alındığı hava saldırısı sonucunda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin Ahrar El Şam örgütünün mensupları olduğunu aktardı.
Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü
07.12.2019 - 17:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : afrin,saldırı,yaralı,
667317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/667317.aspx
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