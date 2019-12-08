Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj’ın “Bu ayın ilk haftasında İdlib’e rejim askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya saldırı düzenledi. Marrtinnuman, Serakib ve Eriha ilçeleri ve kırsalında yaklaşık 425 bin sivil yaşıyor. Bu bölgelere de saldırı olursa yerinden edilen sivil sayısı daha da artacaktır” dedi. Sivillerin büyük kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamplar ile İdlib’de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerine sığınıyor. Öte yandan Rus savaş uçaklarının dün İdlib’in El-Bara beldesine düzenlediği saldırıda ise 11 sivil daha hayatını kaybeti.
Türkiye sınırına 25 bin kişi kaçtı
08.12.2019 - 04:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 05:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.
Etiketler : idlib,suriye sınırı,
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