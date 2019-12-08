Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kenya’nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eylemi sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Kenya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı
08.12.2019 - 13:51 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Kenya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği yolcu otobüsüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Kenya,kınama,
667440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/667440.aspx
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