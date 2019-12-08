Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün 3 kenti kapsayacak şekilde başlatılan DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyonda 2 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ölü ve yaralıların operasyonda yer alan güvenlik güçleri mensupları olduklarını vurgulayan Harbiye, operasyonun bir kaç gün daha devam edeceğini aktardı.

Harbiye, operasyon sırasında terör eylemlerinde kullanılmak istenen çok sayıda mühimmat, el yapımı bomba ve yaşam malzemelerini ele geçirdiklerini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.