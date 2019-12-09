Son gösterilerde Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine uyguladığı zulümler de protesto edildi. Yasak olmasına rağmen kendilerine Doğu Türkistanlıların mavi zemin üzerinde ay yıldızlı bayrağından maske takan göstericiler, Çin’in milyonlarca Uygur’u eğitim adı altında toplama kamplarına almasını protesto etti. Uygurları Çinlileştirmek isteyen Çin yönetimi, bu kamplarda aşırılığı önleme faaliyetleri yaptığını iddia ediyor.
Hong Kong’da Doğu Türkistan protestosu
09.12.2019 - 07:41 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 07:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinde şüphelilerin Çin’e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenleme sebebiyle altı aydır gösteriler yapılıyor. Bölge lideri Carrie Lam, düzenlemeyi geri çekti ama milyonlar, güvenlik görevlilerinin son derece sert müdahalelerine rağmen protestolara devam ediyor.
Etiketler : doğu türkistan,hong kong,
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