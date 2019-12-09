Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son gösterilerde Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine uyguladığı zulümler de protesto edildi. Yasak olmasına rağmen kendilerine Doğu Türkistanlıların mavi zemin üzerinde ay yıldızlı bayrağından maske takan göstericiler, Çin’in milyonlarca Uygur’u eğitim adı altında toplama kamplarına almasını protesto etti. Uygurları Çinlileştirmek isteyen Çin yönetimi, bu kamplarda aşırılığı önleme faaliyetleri yaptığını iddia ediyor.