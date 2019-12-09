Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzlerce çevreci, Eyfel Kulesi’nin önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un portresinin bulunduğu tabloları baş aşağı tuttu. Çevreciler, İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılmakta olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde Fransa’nın daha cesur adımlar atmasını istedi. Tam adı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı olan COP25 zirvesine, 197 ülkenin delegeleri ile uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılıyor. Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkelerin 2020 yılına kadar iklim kriziyle mücadelede gerçekleştirmesi gereken hedefler var. COP25, Paris İklim Anlaşması’nın ne ölçüde uygulandığını denetlemek amacıyla düzenleniyor. İki hafta sürecek zirve, anlaşmanın uygulanmaya başlayacağı yıl olan 2020 yılı öncesinde düzenlenen son iklim zirvesi olduğu için büyük öneme sahip. Bu toplantı ile önümüzdeki senenin kasım ayında Glasgow’da düzenlenecek COP26 zirvesi öncesinde müzakereler başlamış olacak.