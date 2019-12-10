Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 bin 658 metre yüksekliğe kadar kül püskürtüt. Beş kişi hayatını kaybederken adadadaki turistlerden 20’sinin kayıp olduğunu bildiren Komiser Yardımcısı John Tims, kayıplarla iletişime geçilemediğini söyledi. Yaralı 20 kişinin büyük bölümünde ise ağır yanıklar görüldüğünü kaydetti. Polis, patlama sonrası bir teknedeki 23 kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından patlama sırasında adada yaklaşık 50 kişi olduğunu açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün geç saatlerde bölgeye gideceğini duyurdu. Yanardağın faaliyete geçtiği sırada bölgede balık avlayan Dan Harvey “Nükleer bomba gibi patladı. Sonra da aynı nükleerdeki gibi duman bulutu birkaç dakika içinde Beyaz Ada’yı kapladı. Biz uzaktaydık fakat yakınlardaki insanlar için korkunçtu” ifadelerini kullandı. Yanardağ, en son 2001 yılında lav püskürtmüştü. WELLINGTON İHA