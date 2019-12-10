Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin’deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekârlığa sıfır tolerans” ifadelerini kullandı. Yetmiş altı yaşındaki büyükelçi, ünlü bir kitapçıdan aldığı kitabı bir gazetenin arasına koyup ücretini ödemeden kapıdan çıkarken alarmın çalması sonrası güvenlik tarafından yakalanmıştı. On dolar değerindeki kitabın, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret’in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova’nın biyografisi olduğu belirlendi. BUENOS AIRES