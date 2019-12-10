Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangdok Kaplıca Kültürel Dinlenme Merkezinin açılışını Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un yaptı. Tesisin inşasında askerler de görev yapmıştı. Çok amaçlı tesislerde kaplıcanın yanı sıra kültürel, sportif faaliyetler icra edilebilecek imkanlar da bulunuyor. Modern tesislerde çok katlı konutlar, kayak alanı, binicilik parkı da var. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için her şeyin düşünüldüğü tesis, bir seneden az sürede tamamlandı. Çevre dostu olduğu ifade edilen tesis Kuzey Kore mimarisiyle inşa edildi.