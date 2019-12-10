Yangdok Kaplıca Kültürel Dinlenme Merkezinin açılışını Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un yaptı. Tesisin inşasında askerler de görev yapmıştı. Çok amaçlı tesislerde kaplıcanın yanı sıra kültürel, sportif faaliyetler icra edilebilecek imkanlar da bulunuyor. Modern tesislerde çok katlı konutlar, kayak alanı, binicilik parkı da var. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için her şeyin düşünüldüğü tesis, bir seneden az sürede tamamlandı. Çevre dostu olduğu ifade edilen tesis Kuzey Kore mimarisiyle inşa edildi.
Kuzey Kore turizme açılıyor
10.12.2019 - 04:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 04:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kore’nin Yangdok bölgesinde dağlık alana dev bir kaplıca merkezi kuruldu.
Etiketler : kuzey kore,
667743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/667743.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER