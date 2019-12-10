Bosna Hersek’teki soykırımda yakınlarını kaybedenler, İsveç’in başkenti Stockholm’de Milosevic hayranı Avusturyalı yazar Peter Handke’ye bir defa daha tepki gösterecek. Protestonun organizatörlerinden Teufika Sabanovic “İsveç Kraliyet Akademisi kadar güçlü değiliz fakat ödülün Handke gibi birine verilmesine de sessiz kalamayız” dedi. Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de dünyanın Bosna’daki Müslümanlara yapılanlara karşı gözünü kapattığını vurguladı. Handke, Kosova’daki savaş sırasında yayımlanan bir makalesinde “Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın” ifadelerini kullanmıştı. Saraybosna’daki Müslüman Boşnakların ‘kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını’ savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa’da soykırım yaptığına da inanmadığını belirtmişti. Handke, Milosevic’i cezaevinde ziyaret etmiş ayrıca 2006’daki cenazesine de katılmıştı. Öte yandan Türkiye, Stockholm’de yapılacak ödül törenine katılmayacağını açıkladı. Ayrıca Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de törene iştirak etmeyeceklerini ve Arnavutluk Büyükelçisi’nin de benzer şekilde hareket etmesini beklediklerini söyledi. SARAYBOSNA
Kasap hayranı Avustralyalı yazar, bugün Nobel alacak
10.12.2019 - 04:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 04:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bosna’daki soykırımı inkâr eden ve Sırp kasap Milosevic’e hayran olduğunu söyleyen Peter Handke, bugün ödül alacağı Stockholm’de protesto dilecek
Etiketler : Peter Handke,
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