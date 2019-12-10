Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’teki soykırımda yakınlarını kaybedenler, İsveç’in başkenti Stockholm’de Milosevic hayranı Avusturyalı yazar Peter Handke’ye bir defa daha tepki gösterecek. Protestonun organizatörlerinden Teufika Sabanovic “İsveç Kraliyet Akademisi kadar güçlü değiliz fakat ödülün Handke gibi birine verilmesine de sessiz kalamayız” dedi. Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic de dünyanın Bosna’daki Müslümanlara yapılanlara karşı gözünü kapattığını vurguladı. Handke, Kosova’daki savaş sırasında yayımlanan bir makalesinde “Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın” ifadelerini kullanmıştı. Saraybosna’daki Müslüman Boşnakların ‘kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını’ savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa’da soykırım yaptığına da inanmadığını belirtmişti. Handke, Milosevic’i cezaevinde ziyaret etmiş ayrıca 2006’daki cenazesine de katılmıştı. Öte yandan Türkiye, Stockholm’de yapılacak ödül törenine katılmayacağını açıkladı. Ayrıca Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de törene iştirak etmeyeceklerini ve Arnavutluk Büyükelçisi’nin de benzer şekilde hareket etmesini beklediklerini söyledi. SARAYBOSNA