Bugün Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından onaylanmasının ardından 34 yaşında Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk’u geride bırakacak. Çevre ve doğanın korunması, fosil yakıt kullanan araçların yasaklanması yönünde çalışmaları bulunan Marin, ülkesinin NATO üyeliği konusunda sert muhalefet yürütüyordu. Marin’in SDP kongresinde genel başkanlığa seçilmesi durumunda ise mevcut merkez sol koalisyondaki beş partinin başında kadınlar olacak. Başbakanlık görevinden istifa eden Rinne’nin ise meclis başkan yardımcılığına getirilmesi bekleniyor.
Finlandiya’ya dünyanın en genç başbakanı
10.12.2019 - 05:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 05:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Finlandiya’da hükûmet ortaklarının desteğini kaybeden Başbakan Antti Rinne’nin istifası sonrası, Sosyal Demokrat Parti (SDP) mevcut Ulaştırma Bakanı Sanna Marin’i yeni kurulacak hükûmetin başbakan adayı olarak gösterdi.
Etiketler : Antti Rinne,sanna marin,
667763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/667763.aspx
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