Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö tarafından onaylanmasının ardından 34 yaşında Marin, dünyanın en genç başbakanı unvanını elinde bulunduran 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Oleksiy Honçaruk’u geride bırakacak. Çevre ve doğanın korunması, fosil yakıt kullanan araçların yasaklanması yönünde çalışmaları bulunan Marin, ülkesinin NATO üyeliği konusunda sert muhalefet yürütüyordu. Marin’in SDP kongresinde genel başkanlığa seçilmesi durumunda ise mevcut merkez sol koalisyondaki beş partinin başında kadınlar olacak. Başbakanlık görevinden istifa eden Rinne’nin ise meclis başkan yardımcılığına getirilmesi bekleniyor.