Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Rusya ve İran bugün Kazakistan’ın başşehri Nur Sultan’da, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı için bir araya gelecek. Zirvede, Esad rejimi ve destekçilerinin Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yoğun saldırılar ve rejimin tıkadığı Anayasa Komitesi görüşmelerle ilgili son durum masaya yatırılacak. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, 14. Garantörler Toplantısına Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in de katılacağını bildirdi.

REJİM ZİRVE ÖNCESİ İLERLİYOR

Rejim güçleri arkasına aldığı İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya ile İdlib’in güneyi, güneydoğusu, doğusu ve güneybatısına şiddetli saldırılar düzenliyor. Rejim, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak düzenlediği saldırılarda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde birçok noktayı ele geçirmeye devam ediyor. 1 Ağustos’taki 13. Astana toplantısından bu yana rejimin ele geçirdiği yerleşimler şöyle: Han Şeyhun, Morik, Latamne, Kefer Zeyta, Kefrenbude ilçeleri, Tamenia beldesi, Latmin, Habit, Tel Meleh, Cenebira, Tel Osman, Tel As, Tel skek, Cibeyin, Sukeyik, Huveyin, Mişeyrfe, el-Veyibdi, Um Elhalahil, Um Celel, Zerzur, Tel Jafar, Ketibe, Muşeyrife, Abidin, Medaya, Kefer Ain, Merden, Um Zeytun, Sabbağiye çiftliği, Hazzanat, Sikiyet, Ceysat, Hammamiyet, Lahaya, Sayad, Mığır Hunta, Mığır Hammam köyleri. Saldırılar sebebiyle sadece son bir haftada 25 bin sivil yerinden edilerek Türkiye sınırına doğru kaçmıştı.

Toplantıda Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev yer alacak. İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunacak. Türkiye’yi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek.