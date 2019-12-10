Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a bağlı, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in çağrısı üzerine devlet daireleri ve eğitim kurumlarının yanı sıra özel işletmeler ve dükkânlar kepenk kapattı. İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett geçtiğimiz hafta El-Halil şehrinde yeni bir yerleşim bölgesi kurulmasını kapsayan yasayı onaylamıştı. Onay, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Batı Şeria’da kurulacak olan İsrail yerleşimlerinin artık kanun dışı olarak görülmeyeceğini söylemesinden birkaç hafta sonra geldi. Öte yandan Yahudi yerleşimciler işgal altında bulunan Doğu Kudüs’te ırkçı saldırıda bulundu. Gece yarısı Şuafat beldesinin El-Eşkariye Mahallesi’ne baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait 186 aracın lastiklerini patlattı, onlarca araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına da ırkçı sloganlar yazdı. Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt “Bedel Ödetme”, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın yanı sıra İsrail’deki Filistin şehir ve köylerinde benzer saldırılar gerçekleştiriyor.