Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demokrat Partili selefi Barack Obama’ya oy vermekle Yahudilerin yanlış yaptığını söyleyen Başkan Trump, “Pek çoğunuz önceki yönetimdekilere oy verdi. Bir gün bana bunu açıklamanız gerekecek, çünkü onların İsrail’i pek sevdiğini sanmıyorum. Yahudi devletinin Beyaz Saray’da sizin başkanınız Donald Trump’tan daha iyi bir dostu hiç olmadı” dedi. İsrail’in en iyi dostunun kendisi olduğunu ifade ederken antisemitizmi besleyen “Siz acımasız katillersiniz. Hiç de hoş olmayan insanlarsınız. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Servet vergisine oy verecek değilsiniz. Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez” cümlesini kullanan Trump’a Yahudi kuruluşlar tepki gösterdi.