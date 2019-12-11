Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosunun Silahlı Hizmetler Komiteleri, aylar süren müzakereler sonucunda 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) üzerinde anlaşmaya vardı. Kongrenin iki kanadının geçirdiği tasarıların birleştirilmesiyle son halini alan savunma bütçesi, Senato ile Temsilciler Meclisinde değişiklik teklif edilmeden oylandıktan sonra yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacak. Kanunun Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara’nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye’ye Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Kanunu kapsamında müeyyide uygulanması talep ediliyor. Bütçenin “Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programları” kısmında ise Türkiye’nin F-35 uçaklarına ilişkin bir detay yer alıyor. Buna göre “Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık” fon ayrılması öngörülüyor. Bütçe raporunda, “Senato ve Temsilciler Meclisi Konferans komitesi, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını destekliyor. Bu sebeple Savunma Bakanlığı, Türkiye tarafından satın alınan bütün F-35 uçaklarının geri alınmasını destekliyor” ifadesine yer verildi.

TÜRKAKIM DA HEDEFTE

Bütçede, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine müeyyide uygulanması şartı da getiriliyor. Raporda “Bu yasanın kanunlaşmasından sonra 60 günde ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım Projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projeler için boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu ilgili kongre komitelerine sunacak. Bu projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşlar da müeyyide için tespit edilecek” denildi.

YPG/PKK’YA YARDIM

Raporda dikkati çeken diğer bir detay ise Suriye’de “taramadan geçmiş gruplara verilen askeri yardımlara” ilişkin tespitler oldu. ABD, her yıl savunma bütçesinde “SDG” ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere bazı gruplara 500 milyon dolar civarında askeri yardım fonu ayırıyordu. 2020 bütçe raporunda, DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak için 645 milyon dolar askeri destek fonu ayrıldı. Suriye kısmında ise Savunma Bakanı’nın gerekli gördüğü miktar, yardım tipi ve verilecek grubu Kongre’ye yazılı bildirmesi gerektiğine işaret edilirken miktar belirtilmedi.