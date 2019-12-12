Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre teröristler, bölgedeki Arap aşiretlerinin araya girmesiyle aralık ayında, DEAŞ’lı teröristlerden ve ailelerinden oluşan yaklaşık 516 kişiyi serbest bıraktı. YPG/PKK, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı başlatmasının ardından yüzlerce DEAŞ’lı teröristi serbest bırakmış veya kaçışlarına yardımcı olmuştu. Millî Savunma Bakanlığı, 17 Kasım’da yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad Hapishanesinden en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktığını bildirmişti. YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017’de kurduğu kampta Deyrizor’da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ’lıları ve ailelerini tutuyor. Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor. Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca problemler arasında yer alıyor. BM’ye göre 10 bin kapasiteli Hol Kampı’nda 70 binden fazla kişi barınırken, bu kişilerin yüzde 90’ından fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Hol Kampı’nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.