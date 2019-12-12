Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantının ardından AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi “AB, Türkiye’deki mültecileri ve onlara yardım eden organizasyonları desteklemeye devam edecek” dedi. Varheyli, 6 milyar avro olan yardım paketini, AB’nin iyi niyetinin ve sözüne sadık olduğunun bir ispatı olarak niteledi. AB Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic ise “Türkiye’deki mültecileri desteklemek AB için bir önceliktir. Yardımlarımız sayesinde 1 milyon 700 bin sığınmacının temel ihtiyaçları, kiraları ve sağlık giderleri karşılanıyor. Yarım milyondan fazla sığınmacı çocuk okula gidiyor. AB Türkiye’ye verdiği sözleri tutmaya devam edecek” dedi. Şu ana kadar söz verilen 6 milyar avronun 4,3 milyarlık kısmı için imzaların atıldığı, tamamlanan ve devam eden projeler üzerinden ise 2,7 milyar avroluk kısmın AB hesaplarından çıktığı ve ödemelerin yapıldığı belirtildi. AB-Türkiye sığınmacı destek paketinin 18 Mart Mutabakatı kapsamında olduğu, anlaşma uyarınca birinci dönem ödemelerinin 2021’de, ikinci dönem ödemelerinin ise 2025’te tamamlanmasının hedeflendiği de ifade edildi.