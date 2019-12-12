Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta Sırp kasap Slobodan Milosevic’e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Gazeteci Christina Doctare de Stockholm’de yapılan protestolara katılarak konuşma yaptı. BM Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler sebebiyle Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare “İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk” ifadesini kullandı. Bosna katliamının olduğu dönemde orada bulunduğunu dile getiren Doctare “27 yıl önce orada soykırıma şahit oldum. Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke’ye verilmesinden dolayı Nobel madalyamı iade edeceğim” dedi. Bu arada Kosova, Handke’yi “istenmeyen kişi” ilan etti. STOCKHOLM