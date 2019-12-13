Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde düzenlenen “ABD’nin Suriye politikası” başlıklı oturumda ifade verdi. Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun genel olarak stabil olduğunu vurgulayarak, “Biliyorsunuz, hiçbir ateşkes mükemmel değildir. Buradaki joker karakterin Türkiye’nin desteklediği Suriye Millî Ordusu olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak kanaatim, Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunu büyük miktarda istikrara kavuşturduğu yönünde” dedi.

TÜRKLERİN ÖNCELİĞİ PKK

Esper, Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki öncelikler konusunda farklı bakış açılarına sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkler ile yaptığım son görüşmelerden onların bir numaralı önceliğinin Kürt teröristler (YPG/PKK) olduğunu anladım. PKK’nın Türkiye’ye girip, Türk halkına yönelik saldırı düzenlemesinden endişeliler. Türkler ayrıca ev sahipliği yaptığı 4 milyon mültecinin durumundan ve bu durumu daha ne kadar sürdürebileceğinden de endişeli” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişki konusunda da Esper, “Rusya ve Türkiye ilişkisi konusunda en büyük endişem, Türkiye’nin NATO ekseninden kayması. Birçok defa da söyledim, Türkiye’yi NATO ittifakının içine tekrar nasıl çekebileceğimizin yollarını aramalıyız. Çünkü Türkiye çok kritik önemde bir ülke ve 70 yıla yakın süredir ortağımız” diye konuştu.

TÜRKİYE İLE SAVAŞAMAZDIK

Kongre üyelerinin, Trump yönetiminin Suriye’den çekilme kararını sert bir dille eleştirmesi üzerine Esper, “Önümüzde iki senaryo vardı. Ya Türkiye’nin saldırısı karşısında askerlerimizi orada tutmaya devam edecektik, ki hem ben hem Genelkurmay Başkanı Milley, askerlerimizin hayatını riske atmaya değmeyeceği noktasında aynı görüşteyiz, ikincisi de uzun geçmişe sahip bir NATO müttefikiyle savaşmak gibi makul olmayan bir seçenekti” ifadelerini kullandı.

SENATO, SÖZDE SOYKIRIMI TANIDI

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Söz konusu tasarı dün oylandı. Kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı. Karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.