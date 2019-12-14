Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin “2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Kanunu” olarak bilinen savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekliyle Temsilciler Meclisinde kabul edildi. 738 milyar dolarlık bütçe tahsis eden tasarı 48’e karşı 377 oy ile geçti. Tasarının Türkiye kısmında, Ankara’nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği için F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye’ye Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Kanunu kapsamında müeyyide uygulanması gerektiği ifade ediliyor. Türkiye’nin F-35 uçaklarının alımı için 440 milyon dolarlık fon ayrılıyor. Tasarı, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasını öngörüyor.

TÜRKAKIM’A DA MÜEYYİDE

Bütçede, Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım gibi Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine de müeyyide uygulanma şartı getiriliyor.

RUMLARA AMBARGO JESTİ

Tasarıda Türkiye’yi ilgilendiren diğer bir nokta ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargolarının kaldırılması. Tasarı, söz konusu ambargoların kaldırılmasını öngörüyor ancak Rum kesimine silah satış ve transferlerine sınırlamalar getiriyor. Buna göre ABD Başkanı, Rum yönetiminin “para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını” ve “Rus askerî gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığını” Kongre’nin ilgili komitelerine teyit etmediği sürece ambargolar kaldırılmayacak. Tasarı, Senatoda da değişiklik teklif edilmeden oylandıktan sonra yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacak. Trump, bütçe tasarısının istedikleri gibi şekillendiğini ve geçmesi durumunda hemen onay vereceğini söylemişti.

ESEFLE KINIYOR REDDEDİYORUZ!

ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine Türkiye’den tepki yağdı.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosu’nun ‘Ermeni kararı’nı ortak bildiriyle kınayarak reddetti. Bildiride, “Hukuki hiçbir değeri bulunmayan bu karar açıkça kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bilgi ve belgeleri gizleyerek, kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek ABD Senatosu dahil parlamentolara yakışmaz. Türkiye ve ABD arasında uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin ve dostluğun, karanlık hesaplara alet edilerek, tahrip edilmesinden büyük üzüntü duymaktayız. ABD Senatosu artık kendi tarihine kattığı bu kirli vicdan yüküyle yaşamak zorundadır” denildi. Bildiriye HDP grubu ret oyu kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun “İkili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır” derken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Yok hükmünde” dedi.

AZİL MADDELERİ ONAYLANDI

∂ ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump’a yönelik “görevini kötüye kullanma” ve “Kongre’nin işleyişini engelleme” maddelerini onayladı. “Görevini kötüye kullanma” maddesi 17 Cumhuriyetçi vekilin “hayır” oyuna karşı, 23 Demokrat vekilin “evet” oyu ile kabul edildi. Beyaz Saray, maddelerin onaylanmasını ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi. Azil davası taslağının haftaya Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor.