Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da komşu ülkelerden gelen altı dinî gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan “vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı” kanunlaştı. Tasarı, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in imzasıyla kanunlaşarak resmî gazetede yayımlandı. Altmış dört sene sonra değişen Kanun’a göre özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da dinî baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan’da altı seneden uzun süredir yaşadıklarını ispatlamaları hâlinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı pozisyondaki Müslümanlar ise Kanun’un dışında tutuldu. Hindistan’ın, 200 milyon Müslüman’ı ikinci sınıf vatandaş hâline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen Kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle çokça eleştirilmişti. Kuzeydoğu eyaletlerinde on binlerce kişi tasarıyı protesto etmiş, gösteriler sırasında polisin ateş açması sonucu iki sivil hayatını kaybetmişti. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye tepki göstererek “Bunun sonuçları olur” demişti.

Hindistan bölünebilir

Hindistan Ulusal Kongresinin eski lideri Rahul Gandi, tasarının, Modi ve İçişleri Bakanı Amit Şah yönetiminin kuzeydoğu eyaletlerini etnik olarak temizlemeye bir girişimi olduğunu kaydetmişti. Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, tasarının anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek “Milleti bölme girişimidir. Tasarı, Müslümanları devletsiz hâle getirdiği için yeni bir bölünme (Hindistan’ın bölünmesi) getirebilir” diye konuşmuştu.



Hindistan hükûmetinin Müslümanları ikinci sınıf vatandaş olarak görmesi, dünyada da tepki çekti. Kanun, tasarı hâlindeyken protesto edilmişti. Şimdi yeni protestolar bekleniyor.