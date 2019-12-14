Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haberde, Yunanistan hükûmetinin Türkiye sınırında düzensiz göçmenleri zorla geri gönderdiğine yönelik iddiaları sürekli yalanladığı ancak kendilerine ulaşan videolarda Meriç Nehri’nde göçmenlerin Türkiye’ye illegal şekilde geri gönderilmelerinin görülebildiği kaydedildi. Haberde, muvazzaf asker ve eski polislerden müteşekkil altı kişilik ekip tarafından Meriç’te bu tür geri göndermelerin sistematik hâlde yapıldığı aktarıldı. Meriç’in Türk tarafında yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde, askerî kamuflaj elbiseli maskeli kişiler, insan gruplarını botlarla Yunan tarafından Türk tarafına götürüyor.

Yunanistan'dan skandal hareket! Göçmenleri Türkiye tarafına bıraktılar