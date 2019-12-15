Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafter, önceki gün “Libya el-Hades” televizyonunda yaptığı konuşmada, Trablus çevresindeki silahlı güçlerine “saldırıya geçmeleri” talimatı verdiğini söylemiş ve bu saldırının “belirleyici bir savaş” olacağını ileri sürmüştü. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), birkaç gündür devam eden çatışmalarda aralarında BAE askerleriyle birlikte paralı Rus askerinin de bulunduğu çok sayda Hafter gücünün öldürüldüğü açıkladı.

UMH tarafından yapılan açıklamada, Hafter’e bağlı hava gücünde komutan yardımcısı olarak görev yapan Amir Yusuf el-Cekam’ın sözlerine de yer verildi. Cekam, ülkesindeki savaşta darbeci Hafter’in SİHA’larını BAE’nin kontrol ettiğini, Rusya’nın ise saldırıları planladığını söyledi. İçişleri Bakanı Fethi Başağa daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Rus güvenlik şirketi Wagner ve Sudan’daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle Hafter güçlerine destek verdiğini duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame de “Hafter güçlerine Rus desteği son birkaç gün içinde Trablus’a yönelik saldırı ivmesini artırdı” ifadelerini kullanmış, “paralı askerler” olarak nitelediği Rus askeri güçlerinin stratejik dengenin değişmesine sebep olduğunu söylemişti.

TÜRKİYE’Yİ TEHDİT ETTİ

ABD ve Rusya’nın desteğini arkasına alan darbeci General Hafter, Libya’da meşru hükümete destek veren Türkiye’yi tehdit etti. Hafter, Libya karasularına giren Türk gemilerini vuracağını söyledi.