Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın güneybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar sel felakete neden oldu. Pyrenees-Atlantique’de 70 yaşındaki bir kişi aracının üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Lot-et-Garonne bölgesinde de 76 yaşındaki bir adam ise sel sularına kapılıp boğuldu. Ağaçların araçların üzerine devrilmesi nedeniyle 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Elektrik firması Enedis tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 40 bin evin elektriksiz kaldığı ifade edildi. Şirket arıza ve hasarın giderilmesi için 2 bin çalışan görevlendirdi.

Sel sonucu çok sayıda ev ise sular altında kaldı. Sel felaketi nedeniyle Fransa’nın 11 bölgesinde turuncu alarm verildi.