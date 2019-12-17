Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı - Türkiye’nin, Libya ile imzaladığı mutabakat Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirdi. Anlaşmanın ikinci ayağı olarak nitelendirilen “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” da dün TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Yarın TBMM Genel Kurulunun gündemine alınması beklenen mutabakat muhtırasıyla Türkiye’nin bölgeye asker göndermesinin yolu açılıyor.



MEHMETÇİK GİDEBİLİR

Buna göre Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulacak. İki ülke karşılıklı olarak askerî hibelerde bulunabilecek, askerî teçhizatların kullanımına destek verebilecek. Türkiye, Libya’nın davetiyle, kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarıyla müşterek askerî planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatlarının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. Türkiye Libya ile 2012 yılında askerî iş birliği anlaşması imzalamıştı. Mutabakat muhtırası, yedi yıllık anlaşmayı genişletecek.



DOKUZ YILLIK SAVAŞ

Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesiyle istikrarın sağlanamadığı Libya, uzun süre DEAŞ’ın terör eylemlerine sahne oldu. DEAŞ’e karşı birçok operasyon düzenlendi. Aylarca süren çatışmanın ardından DEAŞ ortadan kaldırıldı. Bu sefer ülkede iki taraflı hükûmet meselesi ortaya çıktı. Bir tarafta başkenti Trablus olan BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’nin resmî muhatap ilan ettiği Fayez es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH), diğer tarafta ise eski asker Halife Hafter öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu.



ÇELİŞKİYE BAK

Meşru hükûmetin başkenti Trablus’a yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren isyancı lider Hafter, Libya’yı ikinci bir Suriye, kendisini ve örgütünü de ikinci bir YPG/PKK yapma yolunda ilerliyor. BM çatısı altında Fayez es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ni (UMH) resmen tanıyan ülkeler, sahada isyancı Hafter’e asker, silah, para ve siyasi destek veriyor.

Doğu Akdeniz’deki enerji pastasından pay dağıtma sözü veren Hafter, Türkiye’nin Libya meşru hükûmet ile yaptığı mühnasır ekenomik bölge ve askerî anlaşmalar sonrası hayal kırıklığı yaşıyor. Hesapları altüst olan Hafter kirli oyunlar peşinde. Türkiye’yi Akdeniz’deki mobil hedeflerini vurmakla tehdit eden Hafter, dünyayı DEAŞ’la korkutuyor.



Suriye’den tecrübe kazanan Türkiye Libya’da temkinli hareket ediyor. BM’nin ve AB’nin resmen tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti’yle oyunları bozan Türkiye, asker göndermeyi planlıyor.



BİR İSYANCININ PORTRESİ

Ahtapot gibi kolu her yerde!

Libya’nın isyancı lideri Hafter, Rusya’da askerî eğitim gördü. Bir süre Mısır’da çalıştı. Kaddafi’nin Genelkurmay Başkanlığını yaptı. Çad’da esir düştü. CIA kurtardı. ABD’ye sığındı. Kaddafi devrilince geri döndü.

Dünya kamuoyunun bu sıralar adından sıklıkla bahsettiği Halife Hafter, 1943’te doğdu. 20 yıl boyunca Libya ordusunda subay olarak görev yaptı. Eski Sovyetler Birliğinde askerî eğitim gördü. 1969’da Albay Muammer Kaddafi’nin Kral İdris’i devirmesine yardım etti. O günden sonra Kaddafi’nin en güvendiği isim oldu. Kaddafi başa geçtikten kısa süre sonra onu Genelkurmay Başkanlığına tayin etti. 1986’da Çad ile çatışan güçlerin başına getirdi. Fransa’nın desteklediği Çad güçleri bundan bir yıl sonra Libya’yı yenilgiye uğratarak, Hafter ve 300 askerini esir aldı. Hafter askerlerinin esir düşmesine sebep olduğu ve ordusunu yüzüstü bıraktığı gerekçesiyle hainlikle suçlandı. Yıllarca hapis yattıktan sonra 1990 yılında CIA ile anlaşma yaparak serbest kaldı. Ardından ABD’ye gitti.



CIA AJANI

Washington yönetiminin siyasi sığınma hakkı tanımasıyla ABD’ye yerleşti. Sonra ülke dışında Kaddafi’ye karşı faaliyetler yürütmeye başladı. Ülkede gözden düştü. Kaddafi de muhalifler de onu “CIA ajanı” olarak suçladı. Zira Hafter, Virginia eyaletinde bulunan CIA merkez ofisi yakınlarına taşınmıştı.

Libya’da iç karışıklık başlayınca 2011’de geri döndü. Doğu Bingazi kentine yerleşti. Mısır’a giderek doğudaki isyancı güçlerin komutanı oldu. Kendini ülkeyi istikrara kavuşturabilecek kahraman gibi tanıtıp ‘kurtarıcı’ rolüne böründü. Kaddafi’nin düşmesi sonrası ise iki yıldan uzun süre yargılandı. Fransa, Rusya, Mısır ve ABD’nin hem askeri hem de diplomatik desteğini aldı. Libya’daki eylemleri yurt dışında farkedilmedi.

Şubat 2014’te BM destekli seçimler sonrası ipleri yeniden eline aldı. Televizyondan yayınlanan bir mesaj ile güya “ülkesini kurtarma” planını açıkladı. Hafter’in popülaritesindeki artış ülkenin doğusu ile sınırlı kaldı. Bingazi’deki gruplara karşı “Kerame (Haysiyet) Operasyonu”nu başlattı. 2015’te Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından “Libya Ulusal Ordusu”nun komutanı olarak atandı. Hafter öncülüğündeki güçler Şubat 2016’da Bingazi’yi işgal etti. Ardından da bölgedeki stratejik noktaları almak için operasyonlar yaptı. Eylül 2016’da, Petrol Hilali Bölgesi’ndeki Sidra, Ra’s Lanuf, Brega ve Ecdebiye’ye saldırdı. 2017’de Derne’nin kontrolünü aldı. Bu sırada savaş suçları işlemekle suçlandı. Haziran 2019’da Türkiye’yi düşman ilan etti. Türkiye’nin tepkisi sert oldu.



İKİ HÜKÛMETLİ DEVLET

Hâlihazırda Libya’da iki yönetim bulunuyor. Birisi merkezi Trablus’ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti. Ki bu yönetim BM, bazı AB ülkeleri, Türkiye, Katar ve birçok üye ülke tarafından meşru yönetim olarak kabul ediliyor. Tobruk merkezli Hafter güçleri (Temsilciler Meclisi) ise Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri ve Fransa tarafından destek görüyor. Meclis, Türkiye karşıtı General Hafter’in darbesi sonrası kuruldu. Merkezi Trablus’ta bulunan ve dünyanın meşru yönetim olarak tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Türkiye ile mutabakat imzaladı. Bu hamle Hafter ve arkasında Batı’yı rahatsız etti. Hafter Libya’ya döndükten sonra aralarında Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır’ın darbeci lideri Sisi ile ikili müzakerelerde bulundu.



Libya’daki askerÎ güçler:

- UMH’ye bağlı güçler. Düzensiz birçok grubun çatısını oluşturduğu birlikler ordu olma kapasitesi taşımıyor.

- Libya Ulusal Ordusu: General Hafter’a bağlı ordu. Libya’da düzenli orduya sahip tek güç. Globalfirepower’a göre Ulusal Ordu’nun envanterinde 30 bin asker, 63 eğitim uçağı, 20 savaş uçağı, 20 saldırı uçağı, 20 askerî helikopter, 7 saldırı helikopteri, 5 kargo uçağı, 530 zırhlı askeri araç, 300 tank bulunuyor.

- Misrata Tugayları: 17 binden fazla savaşçıya sahip. 2014’te Zintan Tugaylarını yenilgiye uğratmalarıyla birlikte DEAŞ’ı Sirte’den temizleyen güç olarak biliniyor.

- Zintan Güçleri : İçerisinde bazı bölünmeler yaşan kuvvetlerin belli bir çoğunluğu UHM’yi desteklerken, Hafter yönetimiyle hareket eden bir kesimi de içerisinde barındırıyor.

- Misrata Tugayları ile Zintan Güçleri birbirleriyle olan düşmanlıkları sebebiyle bir araya gelemiyordu ancak geçtiğimiz yıl barış imzaladılar.



HAFTER YANLISI

SUUDİ ARABİSTAN

BAE’nin ortağı

Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez petrol monarşileri 2011’de başlayan Arap Baharı ayaklanmalarını tetikleyen, destekleyen siyasi gruplara karşı öfkeli. Özellikle İslami kimlikle ortaya çıkan bu yapıları, mevcut yönetimlere karşı kaos çıkarmakla suçluyor. Hafter’in de Libya’da bu yapılara karşı tek savunma hattı kurduğunu savunuyor. Suudi yönetimi Hafter’e açıkça hem silah hem maddi destek veriyor. Siyasi areneda ise BAE ile birlikte savunuyor

HAFTER YANLISI

BAE

Ambargoyu deldi

Birleşik Arap Emîrlikleri, Mısır ile birlikte Hafter’in müttefiki. Müslüman Kardeşlerin ve bazı terörist yapıların burada UMH ile birlikte hareket ettiklerini öne sürerek Hafter’i sınırsız destekliyor. 2011 yılında BM silah ambargosuna rağmen Hafter güçlerine silah yardımında bulunuyor. Birçok hava saldırısında da BAE’nin parmağı olduğuna yönelik ciddi deliller var.



HAFTER YANLISI

MISIR

Libyalı Sisi’yi buldu

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Hafter’ın ana müttefiklerinden biri. Otoriter eğilimleri nedeniyle “Libyalı Sisi” olarak da anılıyor. Her iki isim de, Libya’da Müslüman Kardeşler olduğu iddiasıyla propaganda yapıyor. Hafter, gençliğinde görev yaptığı Kahire’ye yaptığı gezide Sisi, Libya liderini “teröristlere ve aşırılık yanlısı gruplara karşı” mücadelesinde desteklediğini söyledi. Mısır, Hafter’ı 1.100 kilometrelik bir sınırı paylaştığı bir ülkenin doğusunda istikrar sembolü olarak görüyor.



HAFTER YANLISI

ABD

Yine petrol dedi

ABD’de yıllarca sürgünde yaşayan Hafter ile Başkan Donald Trump arasında 19 Nisan’da gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından destek geldi. Beyaz Saray açıklamasına göre “Libya için ortak vizyonların” tartışıldığı görüşmede “Hafter’in terörle mücadelede ve Libya’nın petrol kaynaklarını temin etmedeki önemli rolü” masaya yatırıldı. ABD’nin diplomatik desteği sürüyor





HAFTER YANLISI

RUSYA

Sovyetler eğitti

Eski Sovyetler Birliği’nde kısmen eğitim almış Hafter, yıllar boyunca Moskova’yı birkaç defa ziyaret etti. Rus uçak gemisi Kuznetsov Ocak 2017’deki turu sırasında sembolik olarak Hafter’e destek mesajı verildi. Her ne kadar Kremlin, uluslararası toplumun geri kalanı gibi, UMH otoritesini resmen tanıyor, çatışmaların durmasına yönelik müsbet açıklamalar yapıyor olsa da şu anda Rus paralı askerleri Libya’da UMH karşıtı operasyonlarda yer alıyor.



HAFTER YANLISI

FRANSA

İkili oynuyor

Eski Fransız Cumhurbaşkanı Sarkozy, 2011’de Kaddafi’nin devrilmesine öncülük etti. Fransa, o zamandan beri ülkede yer almaya başladı. Şu anki Cumhurbaşkanı Macron ateşkes çağrısı yaptı ve BM’nin iki rakip Libyalı hizip arasındaki barışı sağlamak için ara buluculuk rolüne soyundu. Ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Serrac, Fransa’nın gizlice Hafter’in güçlerini desteklediğini iddia etti. Nisan 2018’de Fransa’da uzun süreli bir tedavi gören Hafter’e Fransız hükûmeti, istihbarat sağladığını kabul etti. Trablus yakınlarında Hafter güçlerinin üssünde Fransa’ya ait füzeler bulundu.



TARAFSIZ

İTALYA

Pastayı bölemiyor

İtalyan hükûmeti Serrac’ın başında olduğu UMH’yi destekliyor. Fransa’nın ara bulucu rolüne de itiraz ediyor. Çünkü Fransız petrol devi Total’in Libya’daki hakim petrol şirketi İtalyan ENI’yi devreden çıkarmasından endişe ediyor. İtalya, ülkenin doğusundaki petrol alanlarının çoğunu kontrol eden Hafter’le olan ilişkilerinde de dikkatli davranıyor.



HAFTER KARŞITI

TÜRKİYE

Oyunları bozduk

Türkiye, Libya’da BM tarafından da resmî olarak ülkenin temsilcisi görülen Serrac’ın başında olduğu UMH’yi destekliyor. Libya ile Türkiye arasında Münhasır Ekonomik Bölge ve Askerî Anlaşmalar, bölgedeki bütün planları ve gizli pazarlıkları alt üst etti. Türkiye’nin siyasi ve askeri desteği, Trablus’a yönelen Hafter’i zor durumda bıraktı. Anlaşmaların TBMM’de onaylanmasının ardından Libya’da üs kurulması ve asker gönderilmesi gibi konuların masaya yatırılması gündemde. Panikleyen Hafter ve destekçileri Türkiye’yi uçak ve gemilerini vurmakla tehdit ediyor.



HAFTER KARŞITI

KATAR

Hafter engel

NATO’nun yanında, 2011’de Kaddafi’nin devirilmesine askerî olarak katkıda bulunan Katar, Libya’daki meşru hükûmete desteğini sürdürüyor. Hafter’in Doha’daki BM’nin barışı müzakere etme girişimlerini baltaladığını öne süren Katar, Türkiye ile birlikte hareket ediyor.