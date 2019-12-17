Bakanlık, bölgede arama - tarama faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin, Resülayn’da YPG/PKK’lı teröristler tarafından kullanılan bir tünelin daha tespit edildiğini duyurdu. İki gün öncede bölgede bir tünel bulunmuştu. Yer altı tünellerini birbirine bağlayan beton geçitler, teröre mesken edilmiş okul binalarının altına kadar uzanıyordu. Türkiye sınırını gözetlemek için yapılan tüneller, Türk askeri tarafından bulunmasının ardından kapatılmıştı. Tünelleri bularak imha eden Mehmetçik, teröristlerin karargâh olarak kullandığı okulları ise yeniden eğitim yuvalarına dönüştürüyor.
Mehmet Kalay ANKARA İHA
Yeni bir tünel daha bulundu
17.12.2019 - 05:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 05:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanlığı, Mehmeçiğin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
Bakanlık, bölgede arama - tarama faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin, Resülayn’da YPG/PKK’lı teröristler tarafından kullanılan bir tünelin daha tespit edildiğini duyurdu. İki gün öncede bölgede bir tünel bulunmuştu. Yer altı tünellerini birbirine bağlayan beton geçitler, teröre mesken edilmiş okul binalarının altına kadar uzanıyordu. Türkiye sınırını gözetlemek için yapılan tüneller, Türk askeri tarafından bulunmasının ardından kapatılmıştı. Tünelleri bularak imha eden Mehmetçik, teröristlerin karargâh olarak kullandığı okulları ise yeniden eğitim yuvalarına dönüştürüyor.
Etiketler : resulayn,tünel,
669199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/669199.aspx
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