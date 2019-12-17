Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, bölgede arama - tarama faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin, Resülayn’da YPG/PKK’lı teröristler tarafından kullanılan bir tünelin daha tespit edildiğini duyurdu. İki gün öncede bölgede bir tünel bulunmuştu. Yer altı tünellerini birbirine bağlayan beton geçitler, teröre mesken edilmiş okul binalarının altına kadar uzanıyordu. Türkiye sınırını gözetlemek için yapılan tüneller, Türk askeri tarafından bulunmasının ardından kapatılmıştı. Tünelleri bularak imha eden Mehmetçik, teröristlerin karargâh olarak kullandığı okulları ise yeniden eğitim yuvalarına dönüştürüyor.

Mehmet Kalay ANKARA İHA

