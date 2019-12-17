Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin çekildiği Kamışlı bölgesine hava üssü kuran Rusya’nın, şimdi de bölgedeki terör örgütü PKK/YPG’yi alternatif bir güç olarak hazırlamayı hedeflediği iddia ediliyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Kamışlı Havaalanı’nda eğitimlere başlayan Rusya’nın hedefi, teröristlerden ağır silah da kullanabilecek bir ‘askerî güç’ oluşturmak. Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim’de Soçi’de varılan mutabakat uyarınca bölgede Türk ve Rus ortak devriyeleri yapılıyor. Ancak Rus askerleri aynı zamanda teröristlerle de devriye gerçekleştiriyor.