Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın birçok farklı bölgesindeki öğrenciler, hem üniversitelilerin polis şiddetine maruz kalmasını hem de kabul edilen kanunu protesto etmek için dersleri boykot etti. Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji, kanun değişikliğine karşı protesto çağrısında bulundu. Hükûmet, birçok bölgede internet hizmetine erişimi askıya aldı. Tartışmalı Vatandaşlık Kanunu’nun 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş hâline getirmek ve vatansız bırakmak için kabul edildiği ifade ediliyor.