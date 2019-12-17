Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD harekat mahalindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik verdi.

ABD'nin boşalttığı askeri üs ve noktaların bir kısmına Rusya girdi.

Rus güçleri, ABD'nin çekildiği Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Münbiç'teki Saidiye üssünde konuşlandı.

YPG/PKK ile ilişkisini kuvvetlendiren Rusya, 20 kadar askeri polisini, Haseke'nin YPG/PKK'nın işgalindeki Amude ilçesinde bir askeri noktaya gönderdi.

Ayrıca Rusya, Tişrin Barajı'na, Aynularab'ın kuzeybatısındaki İzaa noktasına ve Aynularab'ın (Kobani) güneydoğusundaki Ayn İsa beldesinde bulunan Silolar Bölgesi'ne de yerleşti. Rus güçlerinin ardından rejim birlikleri de Silolar Bölgesi'ne girdi.

Rejim, Barış Pınarı Harekatı sürerken, Münbiç'e de Rus güçlerle birlikte girmişti.

Rusya, ayrıca Kamışlı Havaalanı'ndaki mevcut noktasını da genişletti.

ABD Haseke, Deyrizor ve Rakka'da varlığını sürdürüyor

ABD güçleri, Barış Pınarı harekatı sırasında 16 üs ve askeri noktadan çekilmiş, harekatın durmasıyla 6 üsse geri dönmüştü.

ABD ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki sınır hattı ve petrol sahalarındaki askeri varlığını güçlendirdi.

Haseke ilinde toplam beş üs ve askeri noktası bulunan ABD güçleri, Haseke'nin Kahtaniye beldesi ve Kamışlı'nın Himo köyü olmak üzere iki bölgede daha askeri nokta kurma çalışmaları yapıyor.

ABD, söz konusu askeri noktalar sayesinde hem Haseke'deki petrol sahalarının güvenliğini sağlamayı hem de Türkiye sınırındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Petrol sahalarına yerleşen ABD güçleri, halihazırda Haseke'de 5, Deyrizor'da 4, Rakka'da ise 2 olmak üzere toplam 11 üs ve askeri noktada mevcut.

ABD, Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışmalarını da sürdürüyor.

Fransızlar ABD ordusu ve YPG/PKK korumasında mevcut

Fransızlar, halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada mevcut. Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor.

Fransa'nın terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde 200 civarında askeri bulunuyor.

Deyrizor'da daha önce DEAŞ'a karşı çatışmalarda yer alan Fransız askerleri, şimdi YPG/PKK'lı teröristlere eğitim veriyor.

Fransız ordusunun, YPG/PKK işgalindeki askeri noktaları ise "Haseke ilinin güneyindeki Cibse konutları, Rakka il merkezinin kuzeyindeki 'Şeker Fabrikası' üssü, Deyrizor ilinde 'Ömer' petrol sahasıyla 'Tenek' petrol ve gaz sahası." şeklinde sıralanıyor.

Fransa, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda ABD askerleriyle Rakka'nın Tabka ilçesi ile Aynularab (Kobani) ve Münbiç ilçelerinde konuşlandıkları askeri noktalarını boşaltmıştı.